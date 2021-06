Sécheresse dans le Puy-de-Dôme : les usagers invités à économiser l'eau

Les nouvelles ne sont pas bonnes en cette fin de printemps. Dans le Puy-de-Dôme, depuis le mois de février dernier, le cumul pluviométrique est déficitaire, après une année 2020 déjà déficitaire. Il n'a pas plu depuis une dizaine de jours et, dans le même temps, les températures ont grimpé. Conséquence : une baisse des débits des certains cours d'eau. L’ensemble du département a été placé en vigilance.

Seuil de vigilance franchi pour l'Andelot et le Bédat

Deux cours d'eau sont particulièrement impactés. Seuil de vigilance franchi à la station de Loriges pour l'Andelot, et à la station de Saint-Laure sur le Bédat, durant cinq jours consécutifs. Par ailleurs, des acteurs de terrain ont constaté des baisses notables de débits sur certaines parties amont de cours d’eau.

Les prévisions météorologiques envisagent peu de précipitations à venir, sauf le 20 juin, et des températures entre 20 °C et 30 °C qui peuvent aggraver la situation. Dans ces conditions, le Préfet du Puy-de-Dôme a placé l’ensemble du département en vigilance, pour éviter de prendre dés à présent des mesures restrictives.

Le suivi des débits est assuré au quotidien par les services de l’État, ce qui permettra de renforcer ou de lever les mesures prises par un nouvel arrêté préfectoral en fonction de l’évolution de la situation. Si aucun nouvel arrêté n’est pris entre-temps, ces mesures s’appliquent jusqu'au 31 août 2021.

L'eau du robinet - Illustration © Radio France - Yves Renaud

Une "gestion économe de l'eau" indispensable

Les Puydômois sont invités à ne pas gaspiller l'eau, que ce soit à partir des prélèvements dans les milieux naturels, ou à partir des réseaux de distribution d’eau publics.

Pour plus d’information sur les situations de sécheresse en France et les restrictions d’usage, vous pouvez consulter le site internet Propluvia : http://propluvia\.developpement\-durable\.gouv\.fr/. Il permet en temps réel de connaître les mesures de restriction en cours sur le territoire national et au sein des zones hydrographiques du département.