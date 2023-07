Sécheresse : malgré une végétation très verte, le Limousin manque réellement d'eau

Parfois, les impressions ne sont pas confirmées par les chiffres. Il est vrai qu'à voir comment la végétation est verte, en cette fin juillet en Limousin, on perçoit moins les difficultés liées au manque d'eau. Avec ce sentiment d'un été en demi-teinte vu les vagues successives de fines pluies ou d'orages, et des températures globalement raisonnables, on a du mal à croire à une sécheresse. Il est vrai que si l'on compare à l'été 2022, cette année est finalement très correcte, notamment pour les agriculteurs. "Un été normal", dit Mireille Golfier, à la tête d'une exploitation bovine de l'Ouest corrézien, constatant que "tout pousse bien, que ce soit les pommes ou les maïs, tout va dans le bon sens pour l'instant". Sa fille Hélène, avec qui elle est associée en Gaec, confirme que les moissons ont été plutôt bonnes et que les stocks de fourrages ont pu être reconstitués ces dernières semaines. "Fourrage, foin, on a fait plusieurs stocks, on a même fait deux coupes. Et il y en a qui ont fait trois ou quatre coupes" dit-elle, ce qui ne s'était plus vu depuis quelques années dans le secteur de Chabrignac.

A quelques encâblures de là, les vergers de Jérôme Le Solliec, pomiculteur, n'ont - jusqu'ici - pas trop souffert du manque d'eau et l'arrosage est resté modéré. "Moi j'arrose au goutte-à-goutte, et jusqu'ici j'ai amené 4 litres d'eau par arbre, contre 10 litres l'an dernier à la même période", explique-t-il. "Mais j'ai des sondes d'irrigation, et à partir de maintenant on sent que le sol commence à sécher quand même, et qu'il va falloir augmenter les quantités d'eau à apporter" précise-t-il.

Vert en surface, très sec en dessous

S'il est donc vrai que la situation n'a rien à voir avec l'an passé à la même époque, la sécheresse est pourtant bien encore d'actualité. Car avoir le sentiment qu'il a "fait mauvais" ou "pas très beau pour un mois de juillet" ne signifie pas pour autant qu'il a plu assez. Loin de là, même. Selon Françoise Marguerat, référente Météo France pour le Limousin, "la normale mensuelle de pluie pour un mois de juillet en Corrèze est de 81 millimètres, et c'est 65 millimètres en Haute-Vienne. Là, il est tombé sur ces deux départements une trentaine de millimètres. Donc, on finit le mois de juillet avec un déficit d'eau compris entre 40 et 50% selon les endroits de la région", explique-t-elle.

Françoise Marguerat reconnaît toutefois que "les pluies du printemps, celles du mois de juin et les petits arrosages de juillet, même s'ils n'ont pas été très intenses, ont maintenu un taux d'humidité dans les sols favorable à l'agriculture, et superficiellement cela favorise la pousse des prairies et des maïs". C'est déjà ça, d'autant que les températures plutôt "fraîches" de juillet ont évité un asséchement accéléré des surfaces.

Il n'en demeure pas moins que les quantités d'eau requises pour passer un été serein ne sont pas au rendez-vous et que la météo des premiers d'août sera déterminante pour savoir comment aborder la suite de l'été, en terme de vigilance, d'alerte, voire de restrictions.