Sécheresse : les premières mesures de restriction d'eau en Creuse

La Creuse est désormais en alerte sécheresse. Le débit des cours d'eau est de plus en plus bas et la préfecture vient de prendre les premières mesures de restriction d'eau.

La Creuse vient de basculer en alerte sécheresse. La situation s'est aggravée ces jours derniers. Le niveau des cours d’eau a fortement diminué, notamment dans le nord et l’est du département. Les sols sont particulièrement secs. Et les prévisions météo ne laissent rien augurer de bon. On annonce des températures maximales pouvant atteindre les 39° dans les prochaines 48 heures. Le département est en alerte orange à la canicule jusqu'à dimanche 19 juin. Des orages sont annoncés entre dimanche et mardi mais les cumuls de pluie ne devraient pas suffire à inverser la tendance.

Premières interdictions

Face à cette dégradation de la situation hydrologique, la préfète de la Creuse Virginie Darpheuille vient de prendre un arrêté pour limiter certains usages de l'eau :

l’arrosage ou l'irrigation des cultures, pépinières, des jardins potagers, des jardins publics et des terrains de sport est interdit entre 8h et 20h

il est interdit de laver ou nettoyer à l’eau les rues, les trottoirs, les terrasses et les façades hors impératif sanitaire ou travaux en cours

le remplissage des piscines existantes et des bassins d’agrément est suspendu

il est interdit de laver sa voiture hors des stations de lavage spécialisées

Ces mesures vont s'appliquer jusqu’au 31 juillet, mais elles pourront être modifiées si la situation se détériore encore.

Un fort risque d'incendie

Chaleur et sécheresse ne font pas bon ménage. Les pompiers mettent en garde contre un risque sévère d'incendie. Il est formellement interdit d'allumer un feu à moins de 200 mètres d'un bois ou d'une forêt et de bruler des déchets verts dans son jardin.