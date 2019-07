Sécheresse : premières mesures de restrictions de l'usage de l'eau en Corrèze

Après la Haute-Vienne au début du mois, la Corrèze est à son tour visée par des mesures de restrictions de l'usage de l'eau, et dans une centaine de communes du département. L'arrosage des jardins est limité, le remplissage des piscines interdit.

Une centaine de communes est concernée par des restrictions d'eau en Corrèze notamment le long de la Dordogne et de la Vézère. (Photo d'illustration)

Corrèze, Département Corrèze, France

Après le département de la Haute-Vienne au début du mois de juillet, c'est au tour du département de la Corrèze de restreindre les usages de l'eau. Car malgré plusieurs épisodes pluvieux au mois de juin, les fortes chaleurs et le manque de pluie se font de plus en plus ressentir. Conséquence, la Corrèze qui jusque là était en simple niveau de vigilance vient de passer au niveau d'alerte avec à la clé des restrictions sur l'usage de l'eau.

Un arrêté a été pris par le Préfet de la Corrèze, Frédéric Veau, ce jeudi. Au total une centaine de commune est concernée ( Voir document ci-dessous) notamment le long de la Dordogne et de la Vézère comme par exemple Ussel, Egletons, Bugeat, Argentat sur Dordogne ou encore Uzerche et Treignac.

Les restrictions concernent par exemple l'arrosage. Il est interdit d'arroser son jardin entre 10 heures et 20 heures que ce soit dans les jardins privés, les potagers ou encore les espaces verts publics et privés.

que ce soit dans les jardins privés, les potagers ou encore les espaces verts publics et privés. Il est totalement interdit de remplir sa piscine, qu'elle soit enterrée ou gonflables. Il est toutefois possible de les maintenir à niveau.

qu'elle soit enterrée ou gonflables. Il est toutefois possible de les maintenir à niveau. Autre interdiction, le lavage des véhicules sauf dans des stations de lavages professionnelles. Interdiction également de laver les voies publiques et donc les trottoirs dans les communes concernées.

Malgré la pluie du mois de juin, le déficit pluviométrique du département de la Corrèze n'a pas été résorbé et les prévisions des jours et semaines à venir ne sont pas optimistes. Ces restrictions pourraient donc durer tout l'été, voir même s'étendre.

Une nouvelle réunion du comité de suivi départemental de la ressource en eau est prévue au début du mois d'août.