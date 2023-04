Sécheresse : premières restrictions de l'usage de l'eau dans le bassin de la Cèze, dans le Gard

Les premières mesures de restriction des usages de l’eau sur la Cèze viennent d'être imposées ce vendredi, par la préfecture du Gard. Un mois après le classement en vigilance sécheresse de l’ensemble des communes du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, a réuni le comité de la ressource en eau ce vendredi 7 avril pour faire un point sur la situation hydrologique du département.

"Le mois de mars est le 3e mois consécutif avec des précipitations largement en dessous de la normale. Les nappes sont à des niveaux relativement bas pour la saison et les débits des cours d’eaux, en l’absence de pluies, restent faibles, voire très faibles sur la plupart des bassins, et particulièrement sur celui de la Cèze entre Bessèges et Bagnols-sur-Cèze, indique préfète du Gard. Certains cours d’eaux secondaires présentent déjà des assecs. Par ailleurs, Météo France n’annonce pas de pluies significatives pour les prochains jours alors que la campagne d’irrigation des cultures débute."

Sont interdits :

Le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures, le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert, l’irrigation agricole et des jardins potagers tous les jours entre 10h et 18h (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau type goutte-à-goutte), l’arrosage domestique (pelouses, jardins d'agrément), des terrains de golf et des espaces sportifs (stades), entre 8h et 20h.

Il est rappelé que des arrêtés municipaux de restriction d’usage de l’eau peuvent être pris à la discrétion des maires, notamment si des inquiétudes apparaissent en matière de continuité de l’alimentation en eau potable pour les prochaines semaines.

Un nouveau point de situation sera réalisé dans une quinzaine de jours, afin d’évaluer la nécessité de renforcer ces mesures de restriction.