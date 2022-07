Sécheresse : quelles sont les restrictions en cours en Isère ?

La sécheresse est de plus en plus importante en Isère. Vendredi 22 juillet, le préfet a relevé tous les niveaux d'alerte du département et renforcé les restrictions. Que pouvez-vous faire dans votre jardin ? Si vous avez une piscine ? Si vous voulez nettoyer votre véhicule ou pomper de l'eau ? Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas ou plus ? France Bleu Isère fait le point.

Alerte maximale, niveau 4 sur 4 :

Tout le Sud-Isère est concerné. Les territoires de montagne ("les bassins versants") sont en état de crise, leur état d'alerte a été relevé au niveau maximal vendredi dernier. C'est le cas du Vercors, de la Chartreuse/Guiers, de Belledonne, de l'Oisans/Bonne et aussi en Trièves/Matheysine. C'est aussi le cas des trois communes situées sur le bassin versant de la Galaure et de la Drôme des Collines, placées en niveau 4 sur 4 de crise pour les eaux superficielles (et niveau 3 sur 4 pour les eaux souterraines).

Ce niveau d'alerte maximal interdit tout pompage direct ou indirect dans un cours d'eau, le fonctionnement des fontaines publiques à circuit ouvert ou le prélèvement aux fontaines si elles ne peuvent être arrêtées. Il est aussi totalement interdit d’arroser les espaces verts publics, les pelouses des stades et les massifs fleuris. Vous ne pouvez pas non plus arroser les jardins potagers entre 9h et 20h, ni remplir ou vidanger les piscines privées et ni remettre à niveau les piscines publiques. Enfin, il est interdit de nettoyer terrasses, façades ou toitures, et totalement interdit de laver sa voiture.

Alerte renforcée, niveau 3 sur 4 :

La préfecture maintient en niveau 3 d'alerte sécheresse, le territoire de Chambaran et l'unité de gestion souterraine Molasse Miocène Chambaran. Les unités de gestion Bourbre et de l’Isle Crémieu, l’unité de gestion superficielle de Bièvre-Liers-Valloire passent en alerte renforcée sécheresse (niveau 3 sur 4).

Ce niveau 3 correspond à des restrictions renforcées à tous les niveaux. Il est totalement interdit d'arroser les pelouses et les massifs fleuris, en revanche, on peut arroser les espaces verts publics entre 7h et 23h et les stades et autres espaces sportifs entre 11h et 18h. Pour les potagers, interdiction d'arroser entre 9h et 20h. Pas possible en revanche de laver sa voiture hors stations professionnelles équipées de lances haute pression ou de recyclage de l’eau. On peut remettre à niveau les piscines entre 18h et 9h, mais ni les remplir, ni les vidanger pour les piscines privées.

Alerte sécheresse, niveau 2 sur 4 :

L’unité de gestion (superficielle et souterraine) de Sanne/Varèze/4 Vallées et celle de Paladru/Fure sont maintenues en alerte sécheresse, 2 sur 4 et s'y ajoute la rivière Romanche.

Ce niveau 2 d'alerte sécheresse correspond à des restrictions telles que l'interdiction d'arroser pelouses, espaces verts, jardins potagers, stades et autres espaces sportifs entre 11h et 18h. Laver sa voiture, faire fonctionner les fontaines ou ponctionner de l'eau avec une pompe sont aussi interdits. On peut remettre à niveau les piscines entre 18h et 9h, mais ni les remplir, ni les vidanger. Aucune restriction au niveau 2 en ce qui concerne les potagers, même si l'usage raisonnable de l'eau est conseillé.

Vigilance sécheresse, niveau 1 sur 4 :

Ce niveau d'alerte, le plus faible, est maintenu pour les grands cours d’eau Isère et Drac et l’unité de gestion souterraine Bièvre-Liers-Valloire.

Ce niveau 1 d'alerte sécheresse correspond à des économies volontaires de l'utilisation de l'eau , comme limiter l’arrosage en plein jour ou le nettoyage des voitures, voiries publiques et privées, façades etc... Il s'agit aussi de limiter le remplissage des piscines et le fonctionnement des fontaines à circuit ouvert.

INFOGRAPHIE - Les différents niveaux d'alerte sécheresse

Préfecture de l'Isère

CARTE de la sécheresse en Isère pour les eaux superficielles, fin juillet 2022

Préfecture de l'Isère

CARTE de la sécheresse en Isère pour les eaux souterraines, fin juillet 2022