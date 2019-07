Sécheresse : situation de crise et restrictions d'eau en Vendée et en Loire-Atlantique

Les préfectures de Loire-Atlantique et de Vendée ont annoncées de nouvelles restrictions d'eau ce vendredi soir, à cause de la sécheresse ; une partie de chaque département est en situation de crise.

Pays de la Loire, France

Les mesures de restrictions d'eau ont été renforcées en Vendée, a annoncé la préfecture vendredi soir. Le préfet de Loire-Atlantique a également annoncé la mise en place de restrictions face à la sécheresse.

En Vendée, nouvelles restrictions à partir de samedi

La Vendée est en alerte renforcée ou en niveau de crise sur une large partie de son territoire. "Ces derniers jours, le département de la Vendée a fait face à de très fortes chaleurs et aucune précipitation significative n'a été constatée", souligne la préfecture dans un communiqué, en invitant chaque utilisateur d'eau à "agir afin de maîtriser sa consommation".

A partir de ce samedi, les prélèvements sont interdits totalement ou partiellement dans plusieurs cours d'eau pour les agriculteurs, particuliers, industriels et collectivités territoriales. La chasse au gibier d'eau et oiseaux de passage est également interdite dans les marais breton et poitevin.

En Loire-Atlantique, pas de remplissage de piscine

Le préfet de Loire-Atlantique a également annoncé des restrictions vendredi soir avec notamment des interdictions de "remplissage et mise à niveau des plans d'eau et des piscines, nettoyage des véhicules, des bâtiments, des terrasses et des voiries, alimentation des fontaines et douches de plage" sur une partie du département. Une bonne partie du sud du département est en situation de crise.

Une partie du département 44 est lourdement impactée par la sécheresse. - Préfecture de Loire-Atlantique

Il y a en tout 32 départements métropolitains concernés par des mesures de restrictions d'eau ce vendredi soir. Parmi eux, en situation de crise sur une partie de leur territoire : la Loire-Atlantique et la Vendée donc, mais aussi le Loiret, l'Indre, l'Allier, le Tarn, le Lot.