Sécheresse : un soutien financier mis en place dans les communes écartées de l'arrêté de catastrophe naturelle

Ecartées de l'arrêté de catastrophe naturelle de juin 2019, 16 communes du département et leurs propriétaires victimes de la sécheresse, peuvent prétendre à un soutien financier exceptionnel pour réaliser des travaux.

Une bonne nouvelle pour les propriétaires indriens dont les habitations ont été victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation de 2018, mais dont les communes n'avaient pas été intégrées dans l'arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle pris en juin 2019. Dans un communiqué, la préfecture de l'Indre annonce la mise en place d'un dispositif de soutien financier exceptionnel, en soulignant que "force est de constater que certaines habitations présentent des dommages structuraux liés aux conséquences de cet épisode de sécheresse-réhydratation". Rien que sur la commune d'Aize, 65 maisons ont subi des dommages selon le maire. Dans le département, 16 communes sont concernées.

Pour ces propriétaires, une aide financière exceptionnelle peut être attribuée aux propriétaires "occupant un bâtiment d'habitation aux fins de réparer les dommages structuraux sur le gros oeuvre causés par cet épisode, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà bénéficié de concours publics au titre de ce phénomène ou d'une indemnisation de leur assurance." Cette aide peut aller jusqu'à 15 000 € pour les ménages sous plafonds de ressources Anah (Agence Nationale de l'habitat).

Les bâtiments éligibles à cette aide doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 2007 et être occupés en tant que résidence principale. Seuls les dommages intervenus au niveau des parties à usage d'habitation seront pris en compte. Cliquez içi pour plus de renseignements. Les ménages concernés sont invités à se rapprocher dans les plus brefs délais de leur mairie.

Les dossiers de demande d'aides sont à déposer au Service Habitat Construction de la DDT36 avant le 28 fevrier 2021 dernier délai.`

Les communes suivantes sont concernées par ce dispositif de soutien exceptionnel :