Sécheresse : une partie de la forêt d'Orléans interdite à la circulation

Dans le Loiret, le thermomètre devrait grimper de nouveau au-dessus des 30° ce weekend et la semaine prochaine. Météo-France annonce des températures aux alentours de 37°/39° pour mardi et mercredi prochains. Les conditions de sécheresses présentes dans le département, conjuguées à ces températures supérieures aux normales saisonnières rendent la végétation forestière très inflammable. En conséquence, l'Office national des forêts Centre-Val de Loire a pris un arrêté interdisant l'accès aux véhicules à moteurs sur les routes d'une partie de la forêt domaniale d'Orléans. Cela concerne les massifs de Lorris-Les Bordes et de Châteauneuf sur Loire, deux des quatre massifs de la forêt d'Orléans. Une signalisation a été mise en place et le non-respect de ces dispositions peut entraîner des poursuites judiciaires.

Des massifs de plus en plus vulnérables

Cette fermeture temporaire en période estivale des sentiers aux voitures ou tout autre engins motorisés n'est pas inédite. Depuis quelques années maintenant, l'ONF est contrainte de prendre de telles mesures à titre de prévention et de préservation. Selon Dominique de Villebonne, directrice de l'agence Centre-Val de Loire "ces dernières années, la diminution estivale souvent des précipitations conjuguée à des chaleurs très élevées ont rendu ces massifs essentiellement composés de résineux particulièrement vulnérables". Dans une région qui n'a pas encore de culture du risque incendie, Dominique de Villebonne appelle à "la plus grande vigilance". Un mégot de cigarette jeté dans les bois ou des flammèches qui s'échappent d'un barbecue à proximité d'une forêt peuvent avoir de très graves conséquences.

Via le Ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Office nationale des forêts rappelle quelques bons gestes à avoir pour lutter contre les feux de forêt.