Sécheresse : une partie de la Savoie placée en alerte renforcée, niveau 3 sur 4

En raison de la vague de chaleur annoncée et du niveau des cours déjà critique, la Combe de Savoie, le lac du Bourget et l'avant-pays savoyard sont placés en alerte renforcée pour la sécheresse.

La situation ne s'arrange pas en Savoie concernant la sécheresse. "En raison de la baisse continue des débits des cours d’eau, les territoires de l’avant-pays savoyard, les bassins versants du Guiers, du lac du Bourget, du Chéran et la Combe de Savoie sont placés en alerte renforcée (niveau 3 sur 4)", indique la préfecture. Les territoires du Val d’Arly et du Beaufortain restent en alerte (niveau 2), la Maurienne et la Tarentaise en simple vigilance (niveau 1).

"Les températures élevées et les faibles précipitations observées depuis la deuxième quinzaine de juin ont conduit à une aggravation de la dégradation des milieux aquatiques constatée depuis mai. Les pluies récentes n’ont pas permis d’enrayer le déficit de précipitations accumulé sur l’ensemble du département depuis le début du printemps", précise le communiqué.

Le niveau des cours d'eau très bas pour la saison dans l'ouest de la Savoie

"Dans l’ouest du département, les débits de l’ensemble des cours d’eau sont très bas pour la saison, tant en plaine qu’en moyenne montagne (Chartreuse, Bauges). Il a également été constaté une forte baisse du niveau des nappes phréatiques dans tous ces secteurs, liée à la fin de la fonte des neiges dans les massifs".

"Dans l’est du département, les débits des cours d’eau et des sources sont restés satisfaisants. Néanmoins, le stock de neige continue de baisser, conduisant à rester vigilants sur l’évolution de la situation à moyen terme. Les prévisions météorologiques annoncent pour ces prochains jours un temps chaud et sec, ce qui continuera d’avoir un effet préjudiciable sur les milieux aquatiques".

Restrictions des usages de l'eau

Par arrêté préfectoral, en vigueur au plus tard jusqu'au 15 septembre, des mesures de restrictions des usages de l'eau sont mises en place.

Pour l'avant-pays savoyard, la Combe de Savoie et les bassins versants du Guiers, du lac du Bourget et du Chéran :

Interdiction des prélèvements directs dans les cours d’eau ou dans les ressources

souterraines (nappes, sources) pour des usages domestiques;

Interdiction de lavage des véhicules, hors station de lavage, de vidange et remplissage des piscines privées, de fonctionnement des fontaines en circuit ouvert et de lavage des voiries (hors impératif sanitaire);

Interdiction de l’arrosage des pelouses, des jardins potagers et des espaces verts,

Interdiction de l’arrosage des stades et espaces sportifs, dont les golfs, entre 8h et 20h;

Interdiction de l’irrigation agricole, entre 9h et 20h;

Interdiction de remplissage des retenues collinaires et de substitution.

Pour le Val d'Arly et le Beaufortain :

Interdiction des prélèvements directs dans les cours d’eau ou dans les ressources souterraines (nappes, sources) pour des usages domestiques;

Interdiction de lavage des véhicules, hors station de lavage, de vidange et remplissage complets des piscines privées, de fonctionnement des fontaines en circuit ouvert et de lavage des voiries, hors impératif sanitaire;

Interdiction de l’arrosage des pelouses, des jardins potagers, des espaces verts, des stades et espaces sportifs, dont les golfs, entre 8h et 20h. L’irrigation agricole est quant à elle interdite entre 11h et 18h.