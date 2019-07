Sécheresse : vers des restrictions d'eau dans les Bouches-du-Rhône

Marseille, France

Les riverains du fleuve Arc et de la rivière Huveaune (Bouches-du-Rhône) devraient être soumis à des mesures de restrictions d'eau d'ici la fin de la semaine selon une information France Bleu Provence alors que 73 départements connaissent un épisode de sécheresse intense.

Une pluviométrie excédentaire mais...

Les Bouches-du-Rhône et le Var ne sont pas dans la liste de ces départements en raison d'un approvisionnement en eau assuré par les barrages de Sainte-Croix et de Serre-Ponçon (Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes). Par ailleurs, la pluviométrie au cours des six derniers mois a été plutôt excédentaire assure-t-on à la direction départementale des territoires et le mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône.

Interdiction de laver sa voiture

Mais pour économiser les ressources, il a été décidé de réduire, ces prochains jours, les prélèvements en eau de 40 % pour les agriculteurs et les industriels. Par ailleurs, il sera interdit de laver sa voiture dans des stations qui ne recyclent pas l'eau.

Chaud mais pas caniculaire

Une vague de chaleur avec un pic attendu mercredi s'abat sur la Provence. Les températures seront comprises entre 35 et 39 degrés en journée mais il fera autour de 20 degrés la nuit selon les prévisionnistes de Météo France à Aix-en-Provence. Un épisode orageux est prévu vendredi.

80 jours sans pluie

Selon des statistiques de Météo France que s'est procurée France Bleu Provence, il n'a pas plu en quantité suffisamment importante depuis près de 80 jours aux Embiez (Var) et à Cassis (Bouches-du-Rhône). En moyenne dans le Var, il n'y a pas eu de précipitations au cours des 60 derniers jours. Dans les Bouches-du-Rhône, les dernières pluies importantes remontent en moyenne à 30 jours voire davantage dans l'est du département.