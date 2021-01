Sept départements d'Occitanie placés en vigilance orange pour crues, pluies et inondations

La météo se fait très capricieux ce weekend. L'Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées sont placées en vigilance orange par Météo France. Tous les départements sont en alerte crues, l'Aveyron est également en alerte pluies-inondations.

L'Ariège, l'Aude, les Pyrénées Orientales, l'Hérault et le Gard sont en alerte jaune pour crues et vents violents. Des risques d'avalanche sont également présent dans les Pyrénées à partir de 2000m, avec une vigilance pour l'instant jaune et des chutes de neige particulièrement attendues dans la nuit de dimanche à lundi.

Fortes inondations dans le Gers

Le Gers est particulièrement touché par les inondations ce weekend. Les cours d'eau commencent à déborder. De nombreux axes sont totalement fermés, la liste est à retrouver sur la page Facebook du département. La Baïse et l’Auloue sont sorties de leurs lits à Valence-sur-Baïse. La météo devrait s'améliorer dès lundi matin

Les préfectures d'Occitanie appellent à rester prudent. Les sols sont saturés et de nombreux cours d'eaux pourraient déborder et causer des dégâts. Au total en France, 27 départements sont classés en orange par Météo France ce dimanche et 65 départements en jaune.

Restez informés sur https://vigilance.meteofrance.fr/fr