Septembre 2020 bat des records de chaleur et de fraîcheur en Indre-et-Loire

Notre planète a enduré le mois de septembre le plus chaud qu'elle n'ait jamais connu en 2020. Ce record de chaleur s'est fait sentir chez nous en Touraine. Septembre 2020 n'arrive "que" troisième sur le podium des septembres les plus chauds en Indre-et-Loire, derrière 2006 en première position et 2016 car il a été très contrasté. En l'espace de deux semaines, des records de chaleur et de fraîcheur ont été battus pour des journées de septembre.

3,7 degrés au-dessus de la normale jusqu'au 20 septembre

Si les températures avaient continué sur leur lancée de mi-septembre, le record de chaleur sur l'ensemble du mois aurait pu être atteint. "Jusqu'au 20 septembre avec cette période de forte chaleur, on était 3,7 degrés au-dessus de la normale" explique Pierre Bonin, le responsable du centre Météo France de Tours. Le 14 septembre a "battu tous les records de température maximale pour un mois de septembre sur le département." Il a fait entre 34 et 36 degrés ce jour-là, soit près de 13 degrés au-dessus de la normale.

On a fait les deux extrêmes.

C'est la fin du mois qui fait chuter la chaleur moyenne avec une dégringolade du thermomètre le 27 septembre à Tours, où"il n'a fait que 12,3 degrés" explique Pierre Bonin, c'est 8 degrés sous la normale. "On a fait les deux extrêmes."

Les périodes où le mercure passe sous les moyennes de saison sont de plus en plus rares. La dernière fois en Indre-et-Loire, c'était en mai 2019 et de très peu puisque les températures étaient 0,9 degrés en-dessous de la normale en moyenne. Pour un écart plus conséquent, il faut remonter à février 2018 avec 2,6 degrés sous la normale.