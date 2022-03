Seulement 7 heures de soleil en 10 jours en Provence, un record !

Le ciel gris a dominé pendant 10 jours à Marseille et en Provence.

Le soleil est de retour en Provence ce lundi et ça fait du bien après 10 jours de grisaille. Ce n'est pas qu'une impression d'après le site Météo du 13, nous avons bénéficié seulement de 7 heures d'ensoleillement ces dix derniers jours (du 10 au 20 mars). Sept heures, c'est un chiffre très bas et rare pour un mois de mars. La preuve, c'est la deuxième décade la plus faiblement ensoleillée tous mois confondus depuis 1945 sur Marignane.

Toujours pas de pluie

Si le soleil est de retour aucune précipitation n'est prévue ces prochains jours ce qui fait craindre une forte sécheresse dans la région où les terres sont déjà très sèches. Le déficit pluviométrique est inquiétant en PACA.