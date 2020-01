Ski : la station de Font d'Urle ouverte ce dimanche

Font d'Urle, Bouvante, France

C'est une bonne nouvelle pour le département de la Drôme. Grâce aux chutes de neige de la fin de semaine, le domaine skiable de Font d'Urle va pouvoir ouvrir.

"Il est tombé entre 10 et 15 centimètres de neige selon les endroits. On en attendait un peu plus mais ça permet quand même d'ouvrir la station de ski, explique Nicolas Betton, chargé de promotion et de commercialisation des stations de la Drôme. On guettait la météo depuis le début de la semaine."

Ski alpin et ski de fond

Dans le détail, les cinq pistes vertes du domaine alpin débutant seront ouvertes, avec deux téléskis. Trente-cinq kilomètres de pistes de ski de fond et une piste de luge seront aussi praticables. Du côté de la station d'Herbouilly, 15 km de ski de fond seront disponibles.

L'inquiétude maintenant, c'est que la neige tienne. "Il y a du froid qui arrive, donc normalement on va pouvoir garder la neige, confie Nicolas Betton. On est pas à l'abri d'un redoux qui va ronger le manteau neigeux. On vit un peu au jour le jour."

Les stations du Col de Rousset et du Grand Echaillon restent fermées pour le moment. Il est quand même possible de faire de la luge sur rail et de l'accrobranche.