SNCF, pont de Normandie, coupures de courant : la Seine-Maritime secouée par la tempête Eunice

Avec des rafales de vent dépassant les 110 km/h sur le littoral, la tempête Eunice frappe la Seine-Maritime ce vendredi après-midi. Plus de cent sapeurs-pompiers interviennent sur le terrain et, à 16h30, 10 000 foyers étaient privés d'électricité.

C'est sur le littoral que le vent souffle le plus intensément

À 15h30, les pompiers totalisaient déjà plus de 73 interventions dans tout le département, soit 108 sapeurs-pompiers et 84 engins déployés. La tempête Eunice frappe la Seine-Maritime ce vendredi, avec des rafales de vent à 144 km/h enregistrées en début d'après-midi au Cap de la Hève, 126km/h à Fécamp, 111 km/h à Dieppe et 106 km/h à Rouen, dans l'intérieur des terres.

"Les interventions concernent principalement des chutes de matériaux ainsi que des fils électriques", indiquent les pompiers de la Seine-Maritime.

10 000 foyers privés de courant

Sur les rails, la SNCF avait anticipé le passage de cette tempête et interrompu en partie le trafic des trains régionaux. Ce vendredi, elle a publié sur les réseaux sociaux des photos d'arbre tombé sur une caténaire près du Havre.

Selon Enedis, en Seine-Maritime, 10 000 foyers étaient également privés d'électricité à 16h30 en raison de la tempête.

Le pont de Normandie est par ailleurs fermé à la circulation, un camion s'étant couché sur le pont vers 14h20. Le pont de Tancarville est lui fermé uniquement aux poids-lourds.

Près de Saint-Valery-en-Caux, à Ingouville, une caravane s'est également envolée sur la D925, sans faire de blessé.

Des perturbations sont également signalés ce vendredi après-midi pour les bacs de Seine : le service est suspendu pour les bacs de Quillebeuf et de Duclair.