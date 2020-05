Soir de grêle et d'orages ce samedi en Gironde

Attendus en début de soirée, les orages ont frappé entre 18h et 20h essentiellement. Parmi les endroits où ils ont été les plus actifs, Saint-Hélène et Salaunes entre Lacanau et l'agglomération bordelaise.

Sur notre page Facebook, Eliane a posté cette photo.

Des grêlons gros comme des billes. - Eliane

Jardins blanchis d'un seul coup, voitures abîmées, volets roulants perforés, inondations, l'épisode a été plutôt bref mais violent dans le secteur.

Les orages ont aussi frappé le Médoc ou encore le Langonnais.

Si d'autres orages sont attendus ce dimanche sur le département, c'est surtout la pluie qui va tomber intensément à partir de 14 heures. Avec des cumuls qui seront par endroits exceptionnels prévient Météo France qui a placé la Gironde en vigilance orange au moins jusqu'à lundi matin 7h.