Soleil et douceur pour oublier la crise sanitaire : à Château-Gontier-sur-Mayenne, jardiner c'est la liberté

Une vague de douceur s'installe sur le pays. Le soleil fait son retour, avec en plus des températures particulièrement douces en Mayenne. On en profite pour jardiner, pour faire pousser, pour cultiver et pour passer du bon temps en pleine nature.

Que la vie est douce, ici, le long de la Mayenne, dans les jardins familiaux. Des petites cabanes sont installées à proximité de la rivière. La vue est magnifique sur Château-Gontier.

Un vrai moment de liberté pour oublier la crise sanitaire Copier

Michel a sorti la bêche et le râteau, en tee-shirt pour travailler la terre : "je n'ai qu'une demi-parcelle ici. Chez moi, j'ai un jardin où je fais pousser de la salade et des tomates. Ici, ce sont des pommes de terre, oignons, carottes et butternut, des légumes qui ne demandent pas beaucoup d'entretien". C'est pas tout de planter, il faudrait aussi un peu d'eau ajoute-t-il : "un peu d'humidité, on est exigeant. C'est la liberté là!".

Les jardins familiaux à Château-Gontier-sur-Mayenne © Radio France - G.Treille

Juste à côté, Joseph et l'un de ses amis ont transporté, sur une remorque, un gros outil mécanique, ça ne rigole pas : "on est venu passer le motoculteur. Il faut bien préparer la terre pour les semis, patates, poireaux. Et le temps est avec nous".

En face maintenant, un autre Michel, en pleine forme le gaillard : "ça occupe, ça fait faire du sport, ça fait du bien. L'épidémie, ici, on n'y pense pas, ça fait du bien".

Jardins Familiaux à Château-Gontier-sur-Mayenne © Radio France - Germain Treille

Cette vague de douceur ne signifie pas pour autant la fin des gelées et des giboulées. Des températures plus de saison devraient d'ailleurs faire leur retour pour le week-end de Pâques.