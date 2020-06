Comme le reste de la France, l'Alsace se prépare à une forte hausse des températures à partir de mardi, avec un pic possible à 32°C par endroits vendredi.

Grand soleil et grosse chaleur sur l'Alsace

Sortez les casquettes et les lunettes de soleil : le soleil s'installe en Alsace la semaine du 22 juin. Selon Météo Suivi Alsace, les températures commenceront à grimper nettement mardi 23 juin, avec dès mercredi des premières pointes à 30°C pouvant être observées à Strasbourg et Colmar. Le thermomètre pourrait même afficher 32°C vendredi, dans certaines zones du Haut-Rhin.

La chaleur sera encore plus étouffante dans le sud de la France avec des pics à 35°C, et jusqu'à 34°C dans le bassin parisien. Les prévisions sont encore incertaines pour le week-end, mais Météo Suivi Alsace relève un risque possible d'orages sur l'Alsace, avec encore des températures très élevées.