Sous-sols inondés, transformateurs atteints par la foudre, routes coupées dans l'Isère rhodanienne

Les pompiers ont dû intervenir à plus de 40 reprises dans les secteurs de Vienne et Roussillon à cause des fortes pluies et des inondations de caves et sous-sols. La foudre est aussi tombée sur des installations électriques et trois départementales ont été coupées à cause des chaussées inondées.