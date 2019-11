Soyez prudents, le Gard en vigilance jaune pour neige et verglas ce jeudi

Les températures baissent assez fortement dans le Gard et la Lozère, à tel point qu'il faut s'attendre à des conditions de circulation plus difficiles ce jeudi : la neige, mais aussi le verglas pourraient s'inviter dans nos départements.

Nîmes, France

Mieux vaut être prévenu, il vous faudra peut-être anticiper votre départ au travail de quelques minutes pour gagner en souplesse et prévoir d'éventuels retards sur la route. Le Gard mais aussi la Lozère sont en vigilance jaune dès ce jeudi matin. La Lozère pour neige et verglas à partir de 5 heures et pour le Gard, vigilance jaune neige et verglas également de 6 heures à 13 heures

Le Nord de la Lozère va être touché par la neige. On attend de 1 à 5 cm sur la journée dans le nord Lozère, 1 cm à Mende, 5cm à Grandrieu et à Saint Chely d'Apcher. Les agents du département vont se positionner sur les routes pour le salage dès 5h du matin, pour assurer le déneigement en cas de fortes chutes.