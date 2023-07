Strasbourg : des services publics dont les parcs et cimetières fermés à 17h à cause du risque d'orage

La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg respectent un protocole de mise en sécurité des habitants et usagers des services publics.

Alors que cinq départements sont en vigilance orange pour canicule , Météo France annonce des " orages parfois très forts" sur la moitié nord du Massif des Vosges ", mais également des vents forts et des orages du côté de Strasbourg. Selon un communiqué de presse, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg respectent "un protocole de mise en sécurité des habitants et usagers des services publics", en fermant plusieurs lieux à partir de 17 heures.

Il s'agit des six parcs de la ville (Pourtalès, Orangerie, Contades, Citadelle, Schulmeister, et Albert Schweitzer), des neufs cimetières municipaux de Strasbourg, des espaces de loisirs extérieurs dont le plan d'eau du Lac Achard où il y aurait un risque de "chute d'arbres ou de branches", et de la Foire Saint-Jean.

La Foire Saint-Jean pourra de nouveau ouvrir ses portes à 21h si l'alerte est levée et les piscines ont "la possibilité", si elles le souhaitent de fermer leurs espaces extérieurs, d'après le communiqué.