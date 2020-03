Plus aucun département n'est en vigilance orange aux vents violents ce mercredi matin après le passage de la tempête Myriam dans le sud-ouest. Mais des milliers de foyers restent privés d’électricité et le trafic SNCF est perturbé sur certaines lignes de Nouvelle-Aquitaine.

Sud-ouest : des foyers sans électricité et des perturbations à la SNCF après le passage de la tempête Myriam

L'alerte orange aux vents violents a été levée pour tous les départements du sud-ouest mardi soir, après le passage de la tempête Myriam. Ce mercredi matin, des milliers de foyers restent privés d'électricité, et le trafic SNCF reprend progressivement.

Des milliers de foyers privés d’électricité

20.500 foyers restaient encore privés d'électricité dans le sud-ouest de la France à 10 h 30, selon le dernier bilan d'Enedis. 3.000 clients sont privés d’électricité en Bigorre, 7.000 en Béarn, 8.000 au Pays basque et 2.500 dans les Landes. 150 agents d'Enedis ont été mobilisés en renfort indique l'entreprise.

Des routes coupées et des chutes d'arbres

Dans les Landes, plusieurs routes départementales restent coupées ce mercredi matin à cause de la pluie et de la tempête Myriam. Mardi à Pau, un arbre est tombé sur la vitrine d'une salle de sport qui a explosé. Il n'y a pas eu de blessés. Des rafales jusqu'à 143 km/h ont été mesurées à Messanges dans les Landes par Météo France mardi, 128,5 km/h à Biarritz et 127 km/h à Pau.

Trafic perturbé à la SNCF

A 10 heures ce mercredi matin, le trafic reste interrompu sur les lignes Bayonne-St Jean-Pied-de-Port et Pau-Oloron-Bedous indique un porte-parole de la SNCF. Le trafic devrait reprendre progressivement dans la matinée. Le trafic a repris sur le reste des lignes en Nouvelle-Aquitaine, mais des retards restent à prévoir.

