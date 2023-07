Sur la côte picarde, "on a de la pluie, des phoques, mais pas de vacanciers" disent des commerçants dépités

Quand les uns veulent fuir la chaleur et les incendies au sud de l'Europe, les autres trouvent la pluie et la fraîcheur sur la côte picarde pour cet été 2023 ! Au mois de juillet, les vacanciers de la côte picarde ont été accueillis par autant la pluie que par les éclaircies. De quoi créer quelques inquiétudes pour les commerçants d'Ault notamment.

"On a l'impression que la saison n'a pas encore démarré"

Tout près du sentier du littoral, à l'abri dans sa boutique Les Frangins d'Ault, Jean Dubus compte les heures. Il vend des articles de pêche, des vêtements, et cette année, des vélos électriques qui prennent la pluie dans la rue : "tout le monde n'a pas envie de faire du vélo sous la pluie, à part moi, sourit-il. Les vêtements de pluie ont un peu plus de succès parce que beaucoup de gens ne pensaient pas qu'il allait pleuvoir ou faire frais en juillet."

Une rue d'Ault baignée par la pluie ce 24 juillet © Radio France - Céline Autin

Pour lui, impossible de comparer l'été 2022, caniculaire, et cette saison 2023 : "toutes les remontées des commerçants aultois montrent que ce n'est pas joyeux pour tout le monde. On a l'impression que la saison n'a pas démarré, malgré un bon mois de mai."

A ses côtés, Jérémie, patron d'un camping à Woignarue, ne peut qu'approuver. Il propose des emplacements pour tentes et mobil-home : "quand il y a de la pluie, c'est simple, on n'a personne. En ce moment, je dirais qu'un tiers de mes emplacements sont occupés, la moitié le weekend, quand d'habitude, c'est complet du 1er juillet au 31 août. On de la pluie, des phoques, mais pas de vacanciers". Tous deux espèrent le retour du beau temps en août et en septembre pour sauver leur saison.