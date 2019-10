L'épisode violent des pluies et des orages a surpris bon nombre d'habitants du département de la Mayenne, lundi en fin d'après-midi. Au plus fort des intempéries près de 2.200 foyers ont été privés d'électricité.

TÉMOIGNAGES | "On aurait dit la fin du monde" après les violents orages en Mayenne

En trois minutes tout le monde a été pris au piège dans le centre-ville de Laval. Des dizaines de passants ont cherché à se mettre à l'abri comme Jacqueline à deux pas de la mairie. "Je me suis réfugié dans un magasin de vêtements, rue du Général de Gaulle mais l'eau montait. On montait les escaliers mais à la fin un policier nous a aidés à sortir. Ca faisait comme des vagues dans la rue" raconte cette Lavalloise.

Des vagues, le mot n'est pas exagéré. Dans la rue commerçante du Val de Mayenne par exemple, la terrasse de ce restaurateur était sous l'eau. Il a pu in extremis retirer les chaises et les tables. "On a été surpris par l'orage mais aussi par l'accumulation. Mais ce problème est récurrent, cela arrive dès qu'il y a de gros orages" explique-t-il.

Les services de la ville de Laval sont intervenus rapidement, la police a fait la circulation. Le maire François Zocchetto a également chaussé les bottes. "Je pense aux commerçants, aux particuliers. Il y a des écoles touchées. Nous allons recenser les dégâts et voir comment pourra être pris en compte les réparations" déclare l'élu. En fin d'après-midi le réseau informatique des pompiers a sauté alors qu'ils croulaient sous les appels.

"J'habite Laval depuis 1945 et je n'ai jamais vu ça (...) de ma sainte vie ! On aurait dit la fin du monde. Je suis complètement affolée" explique Geneviève