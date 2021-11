TEMOIGNAGE : "Il fait 16 degrés chez moi", la galère de Caroline dans son appartement d'Aix-en-Provence

C'est un immeuble bien connu du quartier du Jas de Bouffan d'Aix-en-Provence, situé sur le rond point du bois de l'Aune, l'immeuble Thermidor. Environ 200 logements, parmi lesquels celui de Caroline. Cette quadra vit seule dans son T3 depuis le décès de sa mère, et l'arrivée de l'hiver se fait cruellement sentir dans ses murs : "le chauffage est collectif. Il est poussé au maximum, il est sur 5".

Pourtant quand elle prend la température chez elle : "il fait17 degrés, parfois 16, je ne sais pas si c'est moi qui suis frileuse, mais _j'ai tout le temps froid chez moi_, surtout quand je ne bouge pas, quand je suis à table ou que je regarde la télé".

J'ai souvent le nez froid alors je porte un pull à capuche pour éviter les courants d'air, même la nuit

Alors Caroline se débrouille comme elle peut : "j'ai acheté un radiateur soufflant que je promène en permanence avec moi dans mon appartement, à côté du canapé, ou au pied de mon lit quand je dors. Je porte une polaire le soir pour éviter de devoir trop utiliser mon chauffage, ca coûte cher".

Des portes et des fenêtres aussi efficaces que des passoires

Et ce qui explique peut-être que Caroline n'arrive pas à conserver la chaleur dans son logement, c'est un défaut d'isolation : "Il y a beaucoup de courants d'air dans mon appartement. _L'air froid rentre par les fenêtres et par la porte d'entrée_. Si je mets une feuille de papier dans mon salon, toutes fenêtres et portes fermées, elle "s'envole" pratiquement. J'ai souvent le nez froid, alors je porte un pull avec un capuche pour ne pas tomber malade, pour éviter les courants d'air même quand je dors."

Et ce que redoute Caroline, plus encore que le rhume, ce sont ses factures d'énergie :" je n'ai pas les moyens de me chauffer, l'électricité est de plus en chère, c'est à 22° que je me sens bien, et ça fait grimper ma consommation".