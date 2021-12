Températures douces en Béarn et en Bigorre : "Ce n'est pas si inhabituel", selon des prévisionnistes météo

Les températures sont douces en ce mois de décembre en Béarn et en Bigorre. Il a fait environ 20 degrés ce jeudi 30 décembre. "Ce n'est pas inhabituel. Nous avons souvent des Noël au balcon. Cela est dû à la variabilité naturelle du climat", explique Francis Morisset, climatologue des Pyrénées-Atlantiques et prévisionniste conseil pour l'ouest Nouvelle-Aquitaine à Météo-France. Il note des records de températures à Navarrenx : "Nous avons enregistré 22,2° le 22 décembre, 22,7° le 23 et 22,6° le 29. Sinon nous n'avons pas battu de record pour le moment". À Pau, par exemple il fait 27,2° le 4 décembre 1985 contre 19° ce 30 décembre et la normale de saison est de 11,6°.

Il a fait plus chaud en décembre 2015

Selon le prévisionniste, "le mois de décembre 2015 présentait une anomalie positive de 4,22°. Cette année, nous sommes loin derrière, avec une anomalie positive de quasiment 2°". En revanche, lorsqu'il observe les températures de la dernière décade c'est-à-dire entre le 20 et le 30 décembre, il constate qu'il fait 6 degrés de plus que les normales de saison.

Francis Morisset estime que "ce qui est un peu plus exceptionnel c’est qu’on n’a pas encore vraiment de vent de sud. Il ne s’est pas encore levé. Car il y a ce que l'on appelle l’effet de foehn : lorsque le vent qui vient du sud se fait comprimer par les Pyrénées, il se produit un assèchement et un réchauffement. Par exemple, si vous comprimez de l’air dans votre pompe à vélo vous le réchauffez. Or, en ce moment ce n’est pas le cas".

"Des températures d'une douceur remarquable en montagne"

Thomas Bouffon, prévisionniste au centre météorologique des Pyrénées, à Tarbes dresse en partie le même constat : "Pour l'instant, les températures ne sont pas exceptionnelles. En revanche, nous allons surveiller les températures du 1er janvier puisque l'on pourrait s'approcher des records de températures pour un mois de décembre avec 25° sur l'ouest du Béarn". Il tire deux autres enseignements : "Nous avons des températures d'une douceur remarquable en montagne. Ce jeudi, il a fait 11 degrés au Soum Couy à 2800 mètres, presque 8° au Pic du Midi de Bigorre. La température minimale [au lever du jour] la plus élevée au pic du midi est de 4,4 degrés, là on dépasse les 6°". C'est pour lui, un des effets du changement climatique.

Le prévisionniste note également que l'enneigement reste excédentaire à partir de1300 mètres d'altitude. "C'est un manteau neigeux de type printanier qui gèle à nouveau très bien la nuit et qui reste dur. Donc, il faut que les randonneurs restent vigilants face aux risques de glissades alors que les températures de l'air sont douces".