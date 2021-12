Températures exceptionnelles, à Juan les Pins on profite!

17 degrés à l'ombre un 29 décembre, on en oublierait presque les fêtes de fin d'année. Le soleil est revenu après un week-end de Noël maussade, pour le plaisir des petits et des grands...

Myléna a profité du soleil et de la chaleur sur la plage: "Moi je suis une frileuse... Mais là je suis bien _il fait chaud!_". Sa fille Essia joue à côté: on dirait l'été et ses châteaux de sable.

Il fait tellement bon que certains piquent une tête! Myléna s'exclame "il y a des gens qui se baignent! c'est pas magnifique ça? Ils n'ont pas l'air d'avoir froid!". Et le baigneur en question, c'est Sylvain : "C'est le paradis, on profite de la chaleur un maximum!"

"On dirait Miami! Quand l'hiver c'est l'été!"

Ambiance tropiques à Juan les Pins aujourd'hui. Pour Stuart venu pour les vacances, avec cette atmosphère "on dirait Miami! _Quand l'hiver c'est l'été_, et que c'est super agréable". Avant de rentrer dans "le blizzard à Paris", il est installé en terrasse face à la mer en t-shirt et il est loin d'être le seul.

Fanny et sa famille viennent de Lille et avec la température, on fait aussi tomber la veste: "Exactement tiens je vais enlever mon manteau!". Ils viennent tous les ans en vacances sur la Côte d'Azur mais ce genre de températures à cette période reste un bonheur intact: "pouvoir manger comme ça devant la mer entre Noël et le Nouvel an c'est juste magique!".

Même plaisir pour Sandrine. Elle est originaire de la Côte d'Azur mais réside en Suisse. Il fait meilleur ici que sur les bords du Lac Léman: "Il fait super chaud là! En plus on a trouvé un petit coin abrité du vent, avec la réverbération on peut pas faire mieux!".

Les vacanciers et les locaux vont encore pouvoir profiter de ces températures élevées demain!