Températures, pluviométrie : un été quasi record en Indre-et-Loire

Nous venons de vivre l'été le plus chaud depuis 2003 en France, avec 22,6 degrés de moyenne entre début juin et fin août contre 23,1 il y a 19 ans. C'est aussi le cas en Indre-et-Loire, qui, par ailleurs, fait face à un déficit de pluie "affolant", selon l'association Météo-Centre.

L'été météorologique 2022, qui comprend les mois de juin, juillet et août, restera comme le deuxième le plus chaud jamais enregistré en France, après celui de 2003. Il a fait en moyenne 22,6 degrés cet été contre 23,1 il y a 19 ans. L'Indre-et-Loire s'inscrit aussi dans cette logique.

En théorie, il n'y a pas eu de record absolu de températures, les 43 degrés recensés à Chinon en 2019 ne sont pas battus. En revanche, dans d'autres villes du département, on observe des valeurs jamais vues jusqu'alors. Le 18 juin, le mercure affichait 40,8° à Reignac-sur-Indre, 40,1° à Ferrières-sur-Beaulieu et 39,1 à Tours où le record de l'an dernier pour un mois de juin a été battu de 2,3 degrés, selon les données récoltées par l'association Météo-Centre.

Une sécheresse pire encore que celle de 1976

"Pour Tours, juillet a aussi été affolant, on a eu 39,3° contre 37,5° en 2015, détaille Olivier Renard, le président de l'association Météo-Centre. Et si on prend les valeurs moyennes maximales relevées par mois, on a 26,1° degrés en juin, 29,7° en juillet et 29,3° en août. C'est 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison et juste un peu en-dessous de ce que l'on avait observé lors de la canicule à l'été 2003." Cela s'explique par les épisodes de chaleur à répétition que l'Indre-et-Loire a connu. Des épisodes qui ont, en plus, durer dans le temps.

Du côté de la pluviométrie, il n'est tombé à Tours que 143,8 millimètres d'eau en trois mois. Et encore, grâce aux orages de juin. Juillet et août sont catastrophiques. Le déficit de pluie est de 20,5% par rapport à ce qu'il tombe d'habitude l'été. "Si on prend les données sur un an, nous sommes en déficit de 44% en Indre-et-Loire, précise Olivier Renard. C'est ça qui est inquiétant. C'est une sécheresse pire encore que celle de 1976."