Tempête Alex : 2.000 vies ont été sauvées grace aux prévisions annonce Predict Service

Dans moins d'un mois cela fera un an que la tempête Alex ravageait nos vallées dans l'arrière pays. Cela fera aussi six ans que les inondations de 2015 touchaient Cannes, Antibes et bien d'autres communes. Résultat : une vingtaine de morts. Un an après la tempete Alex, Alix Roumagnac de Prédict Service, filiale risque Météo France était l'invité de France Bleu Azur ce lundi matin. Et il explique en quoi les prévisions ont permis d'éviter bien pire.

"Plus de 2.000 personnes ont été mises en sécurité grâce au travail d'anticipation. On a parlé des inondations en Allemagne, en Belgique, la tempête Alex aurait été bien pire sans ce travail"

Y'aura t'il une tempête cet automne ?

Difficile de l'anticiper plus d'un mois avant, mais les prévisions peuvent voir un épisode méditerranéen plusieurs jours en avance.

Prédict œuvre pour nombre de pays et notamment aux Etats-Unis pour anticiper l'ouragan IDA.