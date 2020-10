Tempête Alex : 40 agents en alerte inondations dans la communauté de communes bergeracoise

La communauté d'agglomération bergeracoise met en place un plan d'alerte à partir de ce jeudi pour faire face à d'éventuelles inondations à cause des fortes pluies attendues dans les jours à venir.

Si la tempête Alex ne semble pas, pour le moment , devoir frapper la Dordogne, selon Météo France, le département devrait tout de même connaître un fort épisode pluvieux durant les jours à venir. Pour faire face à d'éventuelles inondations, la Communauté d'agglomération bergeracoise déploie à partir de ce jeudi un dispositif de prévention.

40 agents en alerte, 5 pelles mécaniques et 5 camions

Le territoire a été divisé en six secteurs en fonction des bassins versants : le Caudeau, la Gouyne, le Pissesseaume, la Gabanelle, l’Eyraud et la Gardonnette. 40 agents sont en alerte pour faire face aux éventuelles demandes des maires pour le curage des fossés par exemple. Ils seront équipés de cinq pelles mécaniques, cinq camions et un hydrocureur. Sur son site internet, la CAB donne des conseils aux habitants, qui ne doivent pas s'affoler notamment si une prairie est inondée près de chez eux.

La semaine dernière, dans la nuit du 21 au 22 septembre, les fortes pluies avaient provoqué des inondations dans le secteur de la clinique Pasteur. Les pompiers avaient procédé à 60 interventions, principalement pour de l'eau dans des caves.