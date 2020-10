Tempête Alex : à Brest, un motard meurt écrasé par un arbre

Le Finistère est lui aussi touché par la tempête Alex ce vendredi soir. À Brest, un jeune homme de 17 ans est décédé alors qu'il conduisait son scooter. Un arbre lui est tombé dessus, route de Quimper, vers 18h30. La rue est toujours coupée à la circulation. C'est la première victime de la tempête en Bretagne.

Sur la Nationale 165, on compte plusieurs chute d'arbres qui entravent la circulation. Actuellement, les pompiers agissent sur plus de 90 interventions pour cause d'arbres sur la voie publique. À Scaër, un feu de hangar s'est déclenché. Plus d'une vingtaine de pompiers sont sur place car le feu risque de se propager.

À 18h ce vendredi, environ 30 000 foyers étaient encore privés d'électricité dont 18 000 dans le Morbihan et 12 000 en Ille-et-Vilaine.

La SNCF indique que des perturbations sont à prévoir sur les rails jusqu'à dimanche soir 19h.

La Préfecture du Finistère invite tout le monde à rester chez soi, à l'abri, sauf motif impérieux.