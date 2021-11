Tempête Alex : cinq habitants resteront isolés à Castérino cet hiver

C'est un hameau au dessus de Tende. Le seul isolé dans les Alpes Maritimes. La tempête Alex a détruit la route en provenance de Saint Dalmas de Tende, et seulement deux routes forestières permettaient cet été de s'y rendre. Mais ces pistes qui passent près du col de Tende redeviennent impraticables à cause du mauvais temps et des premières neiges.

les quatre hôtels sont fermés

Ce hameau abrite pourtant quatre hôtels qui sont tous fermés dont l'hôtel des Mélèzes avec une vingtaine de chambre. Son propriétaire André Boulanger se désole mais il n'a pas le choix "j'ai pu ouvrir cet été, mais je ne pourrai pas accueillir les clients cet hiver, (...) je suis contraint de fermer l'hôtel car je n'ai pas eu de livraison de gaz. Pas de gaz, pas de chauffage, pas de cuisine, et aucune possibilité d'accueillir un seul client. C'est inadmissible que la route ne soit pas rétablie un an après le passage de la tempête Alex." Sa femme Nathalie assure que le changement est violent : "on se retrouve avec mon mari isolés pendant plusieurs mois, (...) heureusement on aime la montagne et on en profite pour faire des randonnées".

ils ne veulent pas quitter le hameau

Dans le hameau, un couple de retraités de 70 et 71 ans a fait aussi le choix de rester tout l'hiver. "Nous sommes autonomes, nous avons des cuves d'eau, des panneaux solaires et une parabole pour recevoir internet explique Audrey à France Bleu Azur. Nous avons fait le plein de nourriture dans les frigos et de quoi nourrir nos chevaux et nos chiens pendant plusieurs mois. En cas de problèmes de santé nous savons qu'un hélicoptère peut venir en un quart d'heure de Nice qui se trouve une cinquantaine de kilomètres."

Pour l'instant, les travaux pour relier le hameau aux autres villages de la Roya reprendront après l'hiver. Le hameau de Castérino sera cet hiver accessible en raquettes par le Lac des Mesches. La route pour aller au Lac devrait être déneigée régulièrement contrairement à l'hiver dernier.