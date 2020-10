La tempête Alex va frapper la Bretagne dans la nuit du jeudi 1er octobre au vendredi 2 octobre et se poursuivre durant toute la journée de vendredi. Conséquence, des liaisons maritimes vers certaines des iles bretonnes et le continent seront annulées ou modifiées.

Tempête Alex : dans le Morbihan, les liaisons entre Quiberon et Belle-Ile annulées vendredi

C'est une tempête d'une intensité rare pour ce début d'automne qui est attendue à partir de la nuit du jeudi 1er octobre au vendredi 2 octobre. Les rafales de vent pourraient atteindre les 160 kilomètres/heure sur le littoral du Morbihan notamment. Le vent va rester violent durant toute la journée de vendredi. Conséquence, la Compagnie Océane annule pour toute la journée du vendredi 2 octobre toutes ses rotations entre Quiberon et Belle-Ile. Entre Quiberon et les Iles de Houat et Hoëdic, les liaisons sont annulées le matin; elles sont assurées, mais modifiées l'après-midi . il y a malgré tout des risques d'annulation.

Entre Lorient et l'Ile de Groix, la rotation est assurée par la Compagnie Océane; en revanche, les départs de Groix de 06h50 et de 09h30 ainsi que le départ de Lorient de 08h05 sont annulés.

