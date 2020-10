Tempête Alex : le château de Ranrouët fermé à Herbignac

En raison des dégâts causés par la tempête Alex dans la nuit de jeudi à vendredi, le site du château de Ranrouët à Herbignac est fermé durant plusieurs jours. Des branches ont été arrachées et un arbre est tombé. Ils empêchent le cheminement des promeneurs en toute sécurité selon Cap Atlantique.

Suite aux dégâts causés par le passage de la tempête Alex dans la nuit du 1er au 2 octobre, Cap Atlantique (la communauté de communes) a décidé de fermer le site du Château de Ranrouët à Herbignac pour des raisons de sécurité. Un arbre est tombé et des branches ont été arrachées. Dans un communiqué, la communauté de communes explique que "la fermeture du site est indispensable pour rendre accessible et sécuriser le cheminement de découverte des visiteurs". Les travaux devraient durer trois jours et la réouverture est envisagée autour du 8 octobre. Le château du 13ème siècle, en ruines, est classé Monument Historique.