Tempête Alex : le Morbihan en vigilance rouge, quatre autres départements de l'Ouest en vigilance orange

La tempête Alex est attendue dans le sud de la Bretagne à partir de la nuit prochaine et elle devrait se poursuivre durant une partie de la journée de vendredi 2 octobre. La tempête sera accompagnée de fortes précipitations. Le département du Morbihan est placé en vigilance rouge pour vent violent et orange pluie-inondation. Le Finistère est en vigilance orange crues pluie-inondation, les Côtes d'Armor en vigilance vent violent et pluie-inondation et l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange vent violent.

D'autre part, aucun train ne circulera vendredi 2 octobre entre Quimper et Rennes et entre Quimper et Landerneau. Les rotations entre Quiberon et Belle-Ile ainsi que les Iles de Houat et Hoëdic sont annulées pour la journée de vendredi.