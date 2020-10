[EN DIRECT] Tempête Alex : Suivez l'évolution des intempéries dans les Alpes-Maritimes

Les Alpes-Maritimes est en vigilance rouge "crues" mais repasse en orange pour les risques de pluies inondations et vagues-submersion. Neuf personnes sont portées disparues, les dégâts matériels sont importants. Suivez l'évolution de la journée en direct avec France Bleu Azur.

Le passage de la tempête Alex a été très intense dans les Alpes-Maritimes. Le département est repassé en alerte orange "pluies-inondations" et "vagues-submersion" ce samedi matin. Le Var Aval est en vigilance rouge "crues", ce samedi 3 octobre. "Les cumuls de pluie sur l'ensemble de l'épisode, débuté vendredi matin, ont atteint généralement 40 à 80 mm sur le littoral et localement 120 mm sur le proche-littoral. Dans l'intérieur, ils atteignent en général 200 à 350 mm et jusqu'à 500 mm ponctuellement", indique Météo France.

L'essentiel

Les Alpes-Maritimes en vigilance rouge crues

Neuf personnes sont portées disparues, des doutes subsistent sur trois personnes

Les dégâts matériels sont importants : des dizaines de routes coupées, des maisons détruites

11.600 foyers sont privés d'électricité

Retrouvez les informations de la journée

6h00 : Neuf personnes sont portées disparues, selon la préfecture des Alpes-Maritimes. Parmi elles, deux pompiers : un capitaine de 45 ans et un pompier volontaire de 31 ans. Ils ont été emportés lors d'une intervention à la Bollène-Vésubie. La route sur laquelle ils circulaient s'est effondrée, leur véhicule a plongé.

Le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Martin-Vésubie, âgé de 52 ans a également disparu. Toujours dans la Vallée de la Vésubie, à Roquebilière un couple d'octogénaires a vu l'eau monté. Ils se sont réfugiés sur le toit de leur habitation mais leur maison a finalement été emportée par les eaux.

Par ailleurs, une maison avec un occupant a également été détruite à Breil-sur-Roya. Deux personnes dans leur voiture ont également été emportées dans cette même commune située à la frontière italienne. Un automobiliste a également disparu à Tende.

Les pompiers ont également des doutes pour trois autres personnes à Saint-Martin-Vésubie, Roquebilière et Tende. Dès ce matin, des hélicoptères doivent partir en reconnaissance pour affiner et préciser le nombre de victimes.

Les routes coupées à 6h ce samedi

Le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez déconseille de prendre la route ce samedi pour se rendre dans le Moyen ou le Haut pays car il subsiste des risques d'éboulement. Voici la liste des routes coupées à 6h ce samedi :

Tinée :

- En raison d’une coulée de boue, la RM 2205 (La Tour) est coupée à la circulation dans les deux sens depuis le 02/10/20 à 14h00 pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RM 26 (Tournefort) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction du Pont de Clans, le 2/10/20 à 14h, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RM 2205 (St Sauveur) est coupée à la circulation dans les deux sens, 500m après le croisement avec la RM 2565, depuis le 02/10/20 à 15h50, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RM 2565 (Rimplas) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Valdeblore et le croisement avec la Tinée, depuis le 02/10/20 à 17h00, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RM 32 (La Tour) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre la Tour et Utelle, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée.

Estéron - Préalpes :

- En raison d’un éboulement, la RD 3 (Courmes) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 22h30, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par la RD 603 (Cipières) ;

- En raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, 1 km après Toudon en direction de Tourette-du-Château, le 2/10/20 à 13h30, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Ascros) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 2/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RD 117 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 2/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RD 17 (Pierrefeu) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Vescous et Pierrefeu, le 2/10/20 à 16h45, pour une durée indéterminée ;

- En raison des conditions de circulation défavorables, la RD 5 (St-Auban) est coupée dans les deux sens, au niveau du col de Bleine, le 2/10/20 à 15h30, pour une durée indéterminée ;

- En raison des intempéries, la RD 802 (Gréolières) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 20h15, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’inondation, la RD 2 (Andon) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau de la Réserve des Monts d’Azur, le 2/10/20 à 20h30, pour une durée indéterminée.

Vésubie :

- En raison des intempéries et d’un risque d’effondrement, la RM 2565 (vallée Vésubie) est coupée dans les deux sens de circulation

- En raison des intempéries, la RM 94 (Saint-Martin-Vésubie - route de la Madone de Fenestre) est coupée dans les deux sens de circulation, 3 km après l’intersection avec la RM 2565, depuis le 3/10/20 à 2h15, pour une durée indéterminée ;

- En raison des intempéries, la RM 31 (Venanson) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 3/10/20 à 2h15, pour une durée indéterminée ;

- En raison de l’effondrement d’un pont, la RM 2565 (St-Martin-Vésubie) est coupée à la circulation dans les deux sens, 1km après St-Martin en direction de la Colmiane, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée.

Menton/Roya/Bevera :

- En raison d’un éboulement, la RD 2204 (Breil-sur-Roya – col de Brouis) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 22h30, pour une durée indéterminée ;

- En raison de l’effondrement d’un pont, la RD 6204 (Tende) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10 à 22h15, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Saint-Dalmas-de-Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, 3 km après Saint-Dalmas-de-Tende en direction de Fontan, depuis le 2 octobre 2020 à 12h30, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Fontan) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée ;

- En raison de chutes d’arbres, la RD 91 (Castérino) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée ;

- En raison de chutes d’arbres, la RD 191 (Castérino) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau de Viévola, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée ;

- Le tunnel de Tende (RD 6204) est coupé dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h, pour une durée indéterminée ;

- En raison du débordement du vallon de Berghe, la RD 42 (Fontan) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RD 40 (Saorge) est coupée à la circulation dans les deux sens, avant le hameau de Maurion, le 2/10/20 à 18h30, pour une durée indéterminée.

Haut-Var/Cians/Daluis :

- En raison du risque d’éboulement, la RD 28 (gorges du Cians) est coupée dans les deux sens de circulation, depuis l’intersection avec la RD 6202 jusqu’au village de Beuil, depuis le 3/10/20 à 3h, pour une durée indéterminée ;

Moyen-Var :

- En raison d’un éboulement, la RD 26 (Villars-sur-Var) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 22h10, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RD 326 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 22h10, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un glissement de terrain, la RM 6102 (Utelle - entre le tunnel de Mescla-Reveston et la gare Tinée) est coupée à la circulation, dans le sens Digne-Nice, le 2/10/20 à 20h, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RD 6202 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation à Mallaussène, le 2/10/20 à 14h, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place dans les deux sens pour les véhicules de PTAC > à 26 T par l’A51 et l’A8 via Aix-en-Provence ;

- En raison des intempéries, la RD 2211a (La Penne) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau du croisement RD 2211a / RD 10, depuis le 2/10/20 à 16h45, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un éboulement, la RD 26 (Massoins) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Massoins en direction de Tournefort, le 2/10/20 à 19h, pour une durée indéterminée.

Bande Littorale :

- En raison de la crue du Paillon, la pénétrante du Paillon (RM 2204B - Nice) est coupée dans les deux sens de circulation, entre l’entrée Auriol et le pont Anatole France, depuis le 3/10/20 à 00h50, pour une durée indéterminée ;

- En raison de coups de mer, la route du bord de mer (RD 6098) est coupée dans les deux sens de circulation, entre Fort Carré (Antibes) et Marina-baie-des-Anges (Villeneuve-Loubet), depuis le 2/10/20 à 23h30, pour une durée indéterminée ;

- En raison d’un incident technique, le tunnel de Cap Estel (RM 6098 – Eze) est coupé dans les deux sens de circulation, le 2/10 à 23h30, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par voie communale Raymond Poincaré ;

- En raison de risque de coups de mer, la Promenade Reine Astrid (RD 6327 - Menton) dans le sens France / Italie et la Promenade du Soleil (RD 52 - Menton) sont fermées à la circulation, depuis le 02/10/2020 à 9h50, pour une durée indéterminée ;

- En raison du risque d’inondation, la circulation sur les ponts de la Manda (RM 2210 – Colomars) et C. Albert (RM 901 – Gilette) est interdite, le 2/10/20 à 17h45 ;

- En raison du risque d’inondation, la RM 6202 bis est coupée à la circulation, dans les 2 sens, entre le giratoire des Baraques et le giratoire de la 8ème rue (Z.I Carros),le 2/10/20 à 16h30 ;

- En raison du risque d’inondation, les RM 95 et 95d (St-Laurent-du-Var), accès à Cap 3000, sont fermées dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h45 ;

- En raison du risque d’inondation, la RM 99 (Nice), accès à l’aéroport est fermé dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h45 ;

Sur l’A8 :

- Bretelle 51.1 (Accès Carros) coupée suite à la fermeture de la RM 6202bis, le 2/10/20 à 16h30 ;

- Autoroute A8 rouverte aux PL entre échangeur Fréjus ouest et frontière Italienne, le 3/10/20 à 2h45 ;

- Echangeur N°49 (St-Laurent-du-Var) fermé dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h30