Tempête Alex : toute la Bretagne placée en vigilance "orange"'

C'est toute la Bretagne historique qui va être frappée par la tempête Alex dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le Finistère, les Côtes-d’Armor, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, sont placés en vigilance orange par Météo France.

Météo France place toute la Bretagne en vigilance orange - Météo France

"Alex va se creuser sur l'océan Atlantique" annonce Météo France dans son dernier bulletin. "Elle pénétrera sur la Bretagne dans la nuit de jeudi à vendredi, générant des vents tempétueux. La perturbation associée à cette dépression apportera des pluies soutenues." Les rafales de vent les plus violentes sont attendues sur les côtes et les îles morbihanaises. Certains modèles météorologiques prévoient jusqu'à 140km/h en rafales, voire un peu plus.

Dans le détail, le Finistère est en vigilance orange "pluie-inondation", les Côtes-d’Armor et le Morbihan en vigilance orange "pluie-inondation" et "vent violent", et l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique sont en alerte pour "vent violent".