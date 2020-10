Tempête Alex : une partie des établissements scolaires de l'est Var fermée

Le département du Var est ce vendredi en vigilance orange pour pluie-inondation et orages et en vigilance jaune pour vagues-submersion et vent violent. Et comme l'épisode méditerranéen va s'intensifier au cours de la journée, le Préfet du Var a décidé ce midi la fermeture des établissements scolaires à l'est d'une ligne allant d'Aiguines au Royal-Canadel à partir de 14h.

De forts cumuls de pluie sont attendus principalement sur l'est du département. Les forces de secours sont d'ores-et-déjà prépositionnés. Une équipe canyon est sur le secteur de Draguignan. Quatre unités de sauvetage en eaux vives sont également prêtes à intervenir à partir de Sainte-Maxime, Fréjus, le centre-Var et l'Ouest-Var. Deux sauveteurs hélitreuillables sont également en alerte, d'après des informations communiquées par la Préfecture du Var.

La circulation des trains est interrompue depuis ce vendredi 11h et jusqu'à au moins samedi matin entre Toulon et Nice. "Les personnes qui devaient rejoindre les Alpes-Maritimes ont toutes été prévenues. Aucun train ni passagers ne sont bloqués" selon la SNCF.

Le Préfet du Var rappelle qu'il ne faut pas s'engager sur les passages à gué, les ponts submersibles ou les passages souterrains, et de respecter les signalisations temporaires mises en place. "Différez vos déplacements et ne vous engager pas, ni en voiture, ni à pied sur une route inondée car 30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture" indique un communiqué.