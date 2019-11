Tempête Amélie : 100.000 foyers privés d'électricité

Environ 100.000 foyers sont privés d'électricité ce dimanche dans le sud-ouest de la France, après le passage de la tempête Amélie. Dans les Landes, le vent a soufflé à 138 km/h et les cumuls de précipitations ont atteint 15 à 25 mm par endroits en une heure.

Selon Enedis, qui distribue l'électricité, environ 100.000 foyers sont privés de courant ce dimanche dans le sud-ouest de la France, après le passage de la tempête Amélie. Les départements concernés sont les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Dordogne et la Charente-Maritime. Des rafales de vents à 163 km/h ont été relevées au Cap Ferret, en Gironde. En Bretagne, le vent a aussi soufflé fort.

Circulation compliquée

Dans le Béarn, la circulation est compliquée entre Pau et Jurançon, où la route nationale 134 est coupée à cause de la chute d'un arbre sur la route. En Gironde, la circulation des trains est perturbée : la plupart des TER sont annulés ou reportés en Nouvelle-Aquitaine depuis 6h du matin et jusqu'en milieu de matinée minimum. Les TGV peuvent circuler avec du retard ou avoir un parcours modifié. Par ailleurs, un motard a été blessé à Bordeaux.

Ce dimanche, la vigilance orange a été levée pour la Vendée, 16 départements restent placés en vigilance orange aux vents violents : l’Allier, le Cantal, la Dordogne, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Charente-Maritime, la Gironde, la Charente, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Vienne. Les Alpes-Maritime et la Corse du Sud sont placés en vigilance orange pour fortes pluies et orages.

Des fortes pluies touchent le sud-est du pays, prolongement de la tempête Amélie. Une quarantaine de personnes ont été mises en sécurité à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, prises au piège par la montée des eaux dans leur véhicule ou à domicile et une quarantaine de gens du voyage ont été évacués. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en une heure à Marseille. Dans la région de Nice, il est tombé plus de 50 mm de pluie en 30 minutes, ce qui a occasionné des inondations locales.

