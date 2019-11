Tempête Amélie : 25.000 foyers privés d'électricité en Béarn, la circulation perturbée

Pau, France

La tempête Amélie touche durement le Béarn ce dimanche matin. Environ 25.000 foyers sont privés d'électricité sur 140 communes, indique Enedis à France Bleu Béarn. C'était 27.500 au plus fort de la crise. Le service précise que dans un premier temps, le service "s'auto répare". Petit à petit les agents doivent intervenir sur place et rétablir le courant.

La RN134 a été coupée entre Pau et Jurançon à cause de la chute d'un chêne sur la route, et d'une grosse branche 150 mètres plus loin. Peu après 9h, la circulation a été rétablie. L'échangeur de l'autoroute A64 à Pau est également encombré par un arbre sur les voies depuis 8h ce matin, là aussi à cause de la chute d'un arbre sur les voies.

Plusieurs arbres tombées sur les routes sont également signalées dans le département des Hautes-Pyrénées.