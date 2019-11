Tempête Amélie dans les Alpes-Maritimes : vigilance jaune pluie-inondation et vagues-submersion

Alpes-Maritimes, France

La tempête Amélie va souffler sur les Alpes-Maritimes, mais avec moins de vigueur que sur l'ouest du pays. Alors que 15 départements de la façade Atlantique sont en vigilance orange, notre département a été placé en vigilance jaune par Météo France pour pluie-inondation dans la nuit de samedi à dimanche, puis pour vagues-submersion dès dimanche matin.

"Il faut s'attendre à un passage pluvieux et venteux assez important", prévient Alix Roumagnac, de Predict Services. "Les lignes orageuses pourront être intenses, et étant donné les précipitations de ces derniers jours, l'eau pourrait avoir du mal à s'écouler en ruisselant".

Le risque de forte houle sera assez limité sur le littoral, puisque le vent viendra du sud-ouest. En revanche, de fortes rafales sont attendues dans la journée de dimanche, jusqu'à 60km/h à Théoule et à Menton, et jusqu'à plus de 100km/h notamment dans la vallée de la Tinée selon Météo France.

Mais ce samedi soir, les organisateurs du Marathon Nice-Cannes ne prévoyaient pas d'annuler l'événement.

En tous les cas, soyez attentifs, surtout si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues, et tenez-vous au courant de l'évolution de la situation.