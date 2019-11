Tempête Amélie : des vents violents attendus dans le Gard et en Lozère dimanche

Gard, France

Le prolongement de la tempête Amélie arrive sur le Gard et la Lozère en milieu de matinée dimanche 3 novembre, indique Météo France. Les contreforts du Massif central seront principalement concernés par l'épisode. Sur la Lozère, on attend à 80/100 km/h assez généralisés jusqu'à 120 km/h sur la Margeride et les Cévennes et jusqu'à 140 km/h sur les plus haut reliefs.

Dans le Gard, la partie nord-ouest du département autour de l'Aigoual sera principalement concernée avec des valeurs similaires à celle de la Lozère. Le maximum d'intensité sera en milieu de journée. L'intensité s'atténuera progressivement au cours de l'après-midi pour diminuer franchement en début de soirée.

Appel à la prudence de la préfecture du Gard

Les consignes d'usage pour ce type de phénomène sont :

- risque important de chutes d'arbres, branches ou objets (tuiles, cheminées, antennes...) ;

- ne pas s'abriter sous les arbres ;

- rangez à l’intérieur ou fixer fermement les objets susceptibles d’être emportés (tentes, tables, chaises de jardins...) ;

- fermer solidement les volets, fenêtres et portes ;

- ne vous promener pas en foret, le long du littoral et ne sortez pas en mer ;

- éviter de travailler à l'extérieur ;

- ne touchez pas les câbles tombés a terre ;

- réduisez votre vitesse ;

- respecter les distances de sécurité ;

- risque d'obstacle sur les voies de circulation ;

- limitez vos déplacements ;

- évitez le réseau routier secondaire