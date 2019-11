Tempête Amélie : environ 25.000 foyers toujours privés d'électricité à la mi-journée en France

Environ 25.000 foyers restaient privés d'électricité ce lundi à la mi-journée dans le sud-ouest de la France, après le passage de la tempête Amélie. La région Nouvelle-Aquitaine est la plus touchée.

Près de 25.000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce lundi à la mi-journée en région Nouvelle-Aquitaine et en Corse, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis à l'AFP. "Vents et pluies ralentissent les interventions des techniciens" a précisé l'entreprise sur son compte Twitter. Dans le détail, 9.000 foyers étaient encore privés de courant en Gironde, 4.800 dans les Pyrénées-Atlantiques, 4.000 en Dordogne, 3.000 dans les Landes où le vent a soufflé à 138 km/h, 2.700 au Pays basque, 2.000 en Corse où les rafales ont atteint 180km/h par endroits, 800 dans le Lot-et-Garonne et 200 dans les Hautes-Pyrénées. Amélie, première tempête de l'automne, a balayé la façade atlantique, privant d'électricité jusqu'à 140.000 foyers dimanche à la mi-journée.

Une victime à Nice

Les fortes pluies ont fait une victime à Nice, une retraitée de 71 ans dont le corps a été retrouvé lundi, enseveli derrière sa maison par un glissement de terrain.

La tempête a aussi provoqué de très importants retards sur des trains circulant entre le Pays-Basque et Paris. Dans le Sud-Ouest, "une cinquantaine d'arbres" sont tombés "sur les voies" selon la SNCF. Quatre trains reliant Hendaye et Tarbes à Paris sont arrivés en gare de Montparnasse lundi matin, certains avec onze heures de retard.

© Visactu

La Charente-Maritime en vigilance orange crue

La Charente-Maritime était toujours en vigilance orange crues ce lundi midi. Selon Météo France, la perturbation doit se déplacer vers l'est au cours de la journée.