Tempête Amélie : la Gironde placée en vigilance orange pour vents violents

La Gironde et sept autres départements de l'Ouest de la France sont placés en vigilance orange vents violents. La tempête Amélie devrait toucher la façade Atlantique en seconde partie de nuit de samedi à dimanche. De fortes rafales de vent sont attendues allant jusqu'à 140 km/h très localement.

Gironde, France

Huit départements de l'Ouest dont la Gironde sont placés en vigilance orange vents violents. La tempête Amélie, première de l'automne, arrive sur la façade Atlantique dans la nuit de samedi à dimanche. De fortes rafales de vent, allant localement jusqu'à 130 km/h, sont attendues, accompagnées de fortes pluies.

Ce sont ainsi la Gironde, la Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Vienne qui sont concernés par cette vigilance. L'alerte orange est valable entre 2h du matin et 11h sur le département.

Jusqu'à 140 km/h

D'après Météo France, la tempête devrait toucher le littoral Atlantique en seconde partie de nuit de samedi à dimanche. Les rafales pourront atteindre 110 à 120 km/h dès 2-3h du matin du bassin d'Arcachon vers les îles Charentaises (localement 130 km/h). Puis la tempête devrait toucher l'intérieur des terres avec des rafales allant jusqu'à 110 km/h.

Le vent basculera ensuite au secteur nord-ouest, et des fortes rafales sont attendues sur les zones côtières, pouvant aller temporairement jusqu'à 140 km/h notamment sur la pointe du Médoc.

Une amélioration est prévue en fin de matinée de dimanche.

Vigilance jaune vagues-submersion

La Gironde a également été placée en vigilance jaune pluie-inondation, et le littoral girondin en vigilance jaune vagues-submersion. Météo France indique que le bassin d'Arcachon risque d'être concerné par des fortes vagues et une surcote importante (de plus de 50 cm).

La préfecture maritime de l'Atlantique conseille notamment d'éviter les sorties en mer, et de rester à distance raisonnable des côtes.

Limitez vos déplacements

La préfecture de la Gironde appelle les maires à prendre les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle conseille également aux habitants :