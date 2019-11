Tempête Amélie : la Gironde se prépare

La Gironde et 14 autres départements de l'Ouest de la France sont placés en vigilance orange pour vents violents, alors que la tempête Amélie va toucher les côtes atlantiques dans la nuit de samedi à dimanche. En prévention, les communes du littoral girondin se préparent.

Gironde, France

Quelle sera l'ampleur de la tempête Amélie ? La Gironde et 14 autres départements de l'Ouest de la France sont placés en vigilance orange vents violents. Cette première tempête automnale devrait toucher les côtes atlantiques dans la nuit de samedi à dimanche. De fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 140 km/h très localement (pointe du Médoc) sont attendues, accompagnées de fortes pluies.

Habitants prévenus, parcs fermés

A Arcachon, les habitants adhérant au dispositif "Télmail" sont prévenus par sms ou mail et invités à fermer leurs volets, ou encore rentrer les meubles de jardin. Plusieurs jetées ont été fermées, comme la jetée Thiers. Les équipes municipales ont été renforcées sur le terrain pour faire face à d'éventuels dégâts. A Lacanau, les accès aux plages ont été fermés. A Andernos, les sites boisés et parc publics sont fermés, et par protection des barrières installées aux abords. Une équipe municipale d'astreinte se tient prête à intervenir en cas de besoin.

A Bordeaux, les cimetières et les espaces verts publics seront fermés ce dimanche. Des vents allant jusqu'à 110 km/h sont attendus dès 7h du matin.