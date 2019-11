Coupures d'électricité, toits envolés, routes encombrées : le point sur la tempête Amélie dans les Landes

Après le passage de la tempête Amélie, qui a frappé le Sud-Ouest dans la nuit et en début de matinée, les dégâts sont nombreux sur les routes landaises et dans certaines communes, et des milliers de foyers dans le département sont privés d'électricité.

Le pic de la tempête Amélie est passé, et la situation se calme peu à peu dans les Landes en fin de matinée, après de fortes rafales de vent. Quatorze départements, dont les Landes, sont toujours placées en vigilance orange vents violents et orages ce dimanche midi. Dans le département, les bourrasques ont atteint les 150 km/h à Messanges, 138km/h ont été relevés à Biscarrose, 125 km/h à Capbreton et près de 100 km/h à Mont-de-Marsan. À cela s'ajoutent de fortes pluies, avec des cumuls de 15 à 25 millimètres en une heure par endroits. Même si le vent continue de souffler fort, surtout sur le littoral, la dépression se décale à présent vers l'est, et le département doit maintenant faire face aux nombreux dégâts causés par les intempéries.

Un camping évacué et des toits envolés : nombreuses interventions dans le département

Depuis cette nuit, plus de 500 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans les Landes. Ils ont procédé à plus d'une centaine d'interventions partout dans le département. Un camping a été évacué ce matin à Aureilhan. 47 personnes ont été mises à l'abri dans une salle. La gendarmerie, la police, et les sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés sur place.

À Mimizan, le vent fait s'envoler les toits : le faux-plafond du casino s'est effondré, et une partie de la toiture du clocher de l'église s'est également envolée. Les pompiers sont actuellement sur place et poseront une bâche pour couvrir les deux mètres carrés de toiture manquants. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Des milliers de foyers privés d'électricité

Environ 8 000 foyers sont privés d'électricité dans le département. Les incidents concernent essentiellement le sud des Landes, notamment les communes de Saint Geour de Maremne, Soustons, Hagetmau, Pouillon, Cauneille, et Préchacq-les-Bains, dans le noir depuis tôt ce matin. S'y sont ajoutés de nouveaux secteurs au nord du département durant la matinée : Tyrosse, Mimizan, Onesse et Laharie, et Sainte Eulalie en Born.

Des équipes d'Enedis sont sur place pour résoudre les problèmes d'électricité, avec une cinquantaine d'agents mobilisés en ce moment. Le courant sera rétabli dans la grande majorité des foyers d'ici la fin de soirée. Si vous êtes sans électricité en raison des intempéries vous pouvez appeler le numéro d'intervention au 0972675040.

Dégâts sur les axes de circulation

Beaucoup de branches, d'arbres, et de lignes électriques sont tombées sur la chaussée durant la nuit et le début de matinée un peu partout dans le département. Les services de la route du conseil départemental sont en train de dégager les voies mais il faut rester prudent. Plusieurs routes départementales sont entièrement coupées à la circulation :

La RD9 entre Lencouacq et Luxey, en raison d'un arbre sur la route.

La RD6 entre Belus et Port de Lanne à cause d'un câble électrique tombé sur la route.

La RD652 entre Tosse et Soustons également en raison d'un gros chêne sur la chaussée.

La RD25 entre Saint Sever et Montsoué, la RD29 entre Bénesse et Cagnotte et la RD8 à Maylis entre Doazit et Mugron ont été rouvertes ce matin.

Ailleurs sur les routes du département, la circulation est possible au minimum sur une partie de la chaussée.

La météo perturbe également la circulation des trains, sur le réseau TER, notamment au départ de Bordeaux. Des annulations et des retards sont à prévoir. La SNCF conseille aux usagers de se renseigner sur les application et sites dédiés.

Un appel à la vigilance

La préfecture des Landes appelle à la plus grande prudence. Elle conseille de limiter les déplacements, ainsi que la vitesse sur les routes et autoroutes du département. Elle recommande de ne pas circuler sur le bord de mer et d'éviter la proximité des plages ou rivages où déferlent des rouleaux. Elle déconseille les promenades en forêt, et incite à rester vigilant face aux chutes possibles d'objets divers. Elle rappelle qu'il ne faut pas intervenir sur les toitures, ni toucher, en aucun cas, des fils électriques tombés au sol.