Tempête Amélie : jusqu'à 3 700 foyers privés d'électricité ce dimanche matin en Limousin

Après les fortes rafales de vent qui ont soufflé dans la nuit de ce samedi à dimanche en Nouvelle Aquitaine, le Limousin n'a pas totalement été épargné. Selon ENEDIS ce sont plus de 3000 foyers privés d’électricité qui ont été recensés sur les trois départements.

En Limousin, la Corrèze est le département qui compte le plus de foyers sans électricité (Photo illustration)

Limousin, France

En Limousin de nombreux foyers se sont retrouvés sans électricité ce dimanche matin. Conséquence du passage de la tempête Amélie qui a touché tout le sud-ouest. Plus de 2600 foyers ont été recensés lors d'une première vague par Enedis aux alentours de 7 heures. Mais de nouveaux appels sont arrivés dans le courant de la matinée et on a compté jusqu'à 3 700 foyers privés d'électricité sur les trois départements du Limousin .

La Corrèze davantage concernée par les coupures de courant

Selon Enedis c'est en Corrèze que les coupures de courant sont les plus nombreuses (1600) notamment dans les secteurs d'Egletons, Ussel et Argentat. Le sud de la Haute-Vienne est également impacté sur les communes de Magnac-Bourg et de la Porcherie en particulier. Les équipes d'Enedis sont à pied d'oeuvre pour réalimenter dans un premier temps le réseau puis réparer les lignes si besoin ce qui pourrait prendre plusieurs heures

En milieu de matinée il restait encore 1 900 foyers privés d'électricité en Limousin .