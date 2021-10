Tempête Aurore : 20.000 foyers privés d'électricité en Lorraine

Enedis a recensé près 20.000 foyers privés d'électricité en Lorraine jeudi 21 octobre à 8h avec le passage de la tempête Aurore. Des rafales à plus de 95 km/h soufflent par endroit.

Près de 20.000 foyers sont privés d'électricité en Lorraine après le passage de la tempête Aurore, selon le dernier décompte d'Enedis à 8h ce jeudi 21 octobre. De nombreux arbres sont tombés sur les routes secondaires et sur des lignes électriques, paralysant le trafic en Lorraine. Dans le détail, la Meuse est la plus touchée avec 6.700 foyers sans électricité, 6.500 en Moselle, 5.000 en Meurthe-et-Moselle et 1.800 dans les Vosges. 200 agents Enedis sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts.

Des dégâts aussi sur quelques bâtiments. La toiture du préau de l'école Louis Aragon de Blénod-les-Pont-à-Mousson s'est envolée cette nuit, incident qui ne perturbe pas la déroulé des cours.

200 agents mobilisés

La filiale d'EDF en Lorraine rappelle les conseils de prudence en cas d'incidents, comme "ne jamais toucher des fils tombés à terre, signaler à Enedis toute anomalie constatée (des poteaux endommagés, des fils trop bas), ne jamais toucher un objet en contact avec une ligne électrique, respecter les zones de danger balisées." Un numéro est disponible 24h/24 et 7 jours sur 7, prévient Enedis : 09 726 750 + le numéro du département.