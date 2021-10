Tempête Aurore : 7.500 foyers privés d'électricité en Franche-Comté

La tempête Aurore qui arrive de Bretagne a fait aussi des dégâts en Franche-Comté : de nombreuses routes ont été coupées suite à des arbres tombées sur la chaussée. Plus de 7.500 foyers sont également privés d'électricité. Enedis a mis sur pied une cellule de crise.

Dans l'Iliade et l'Odyssée, l'aurore a des doigts de fée. Ce n'est pas vraiment le cas d'Aurore, la tempête du même nom qui nous arrive tout droit de Bretagne. Elle fait plutôt dans le genre éléphant dans un magasin de porcelaine avec des vents à près de 100 km/h et pour résultats des arbres couchés, routes coupées et jonchées de débris.

Une multitude de routes coupées en Franche-Comté

Elles se sont multipliées ce jeudi matin dans la région : c'était le cas à la douane du Gardot, à l'entrée de l'autoroute à Baume les Dames mais aussi à Naisey les Granges ou entre Bouclans et Glamondans, entre Laissey et Champlive, ou encore à la sortie de Vercel pour le Doubs. En Haute-Saône de nombreuses difficultés ont été signalées du côté de Gray, de Rioz, et Recologne. Dans le Jura la nationale 5 a été coupée dans les deux sens juste avant la station des Rousses, mais la circulation est désormais rétablie.

7.500 foyers privés d'électricité

En raison des arbres tombés sur les lignes électriques, 7.500 foyers se retrouvent privés d'électricité dans la région : 3.000 dans le Jura qui est le plus touché, 2.000 dans le Doubs et la Haute Saône et 500 dans le Territoire de Belfort. Enedis a mis sur pied une cellule de crise, avec près de

300 agents mobilisés sur le terrain,

pour tenter de réparer au plus vite.